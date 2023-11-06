Україна та ПАР виводять співпрацю на новий рівень, – Кулеба

Під час зустрічі міністри закордонних справ обговорили важливість співпраці з африканськими країнами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочої поїздки до Південно-Африканської Республіки, зустрівся у Преторії із міністеркою міжнародних відносин та співробітництва ПАР Наледі Пандор. Про це повідомляє на пресслужба МЗС.

"У розвиток ренесансу українсько-африканських відносин Україна прагне вивести співпрацю із Південно-Африканською Республікою на якісно новий рівень. Ми пропонуємо партнерство, засноване на взаємній повазі та вигоді. І я радий, що уряд ПАР поділяє наше прагнення", — зазначив Дмитро Кулеба під час зустрічі.

Глава МЗС розповів південноафриканській колезі про поточну ситуацію на фронті та руйнівні наслідки російської збройної агресії проти України.

Також Дмитро Кулеба відзначив участь ПАР в зусиллях із просування Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ окремо порушив проблематику незаконного вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії. Та особливу увагу дипломати приділили темі експорту українських зернових та продовольчій безпеці в Африці.

Окремою темою переговорів стала активізація співпраці у сфері цифровізації державних послуг. Дмитро Кулеба зазначив, що Україна готова поділитися своїм передовим досвідом створення "держави в смартфоні".

Міністр також запропонував провести незабаром в Києві бізнес-форум за участі бізнесів України та ПАР, аби збільшити обсяги торгівлі та втілити взаємовигідні економічні проєкти.

Міністри окремо обговорили співпрацю України та ПАР в межах Африканського Союзу, активізацію комунікацій з африканськими країнами, участь України в африканських механізмах спрощеної та вільної торгівлі.

За підсумками переговорів у присутності міністрів відбулося підписання меморандуму про розвиток співпраці у сфері дипломатичної освіти та досліджень між Україною та ПАР.

Кулеба також запросив Пандор відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, у понеділок міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив перший візит з 1998 року до Південно-Африканської Республіки.