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Урсула фон дер Ляєн обговорить із Зеленським шляхи вступу України до ЄС

Глава Єврокомісії прибула до Києва.

Урсула фон дер Ляєн обговорить із Зеленським шляхи вступу України до ЄС
Фото: Ursula von der Leyen, "Х"

У суботу до Києва з офіційним візитом приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Головною метою візиту є обговорення вступу України до Євросоюзу. Про черговий візит до України розповіла у мережі "Х" Глава Єврокомісії.

"Приємно повернутися до Києва під час мого шостого візиту під час війни. Я тут, щоб обговорити шлях вступу України до ЄС", – написала фон дер Ляєн.

Крім того, глава Єврокомісії наголосила на обговорення фінансової підтримки ЄС "для відновлення України як сучасної демократичної держави". 

Також, Урсула фон дер Ляєн наполягає на обговоренні шляхів змісити Росію заплатити за наслідки загарбницької війни.

Раніше повідомлялося, що в суботу вранці до Києва приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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