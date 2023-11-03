Верховна Рада проголосувала його ще у вересні.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 9610 про зміни до Закону "Про національні меншини (спільноти) України".

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 3 листопада.

"Підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії", - сказав глава держави.

Цей закон Верховна Рада проголосувала ще у вересні. Документ є однією з основних вимог для вступу України в ЄС.

Нагадаємо, у пояснювальній записці до законопроєкту 9610 йшлося, що метою прийняття документа є вдосконалення законодавчого регулювання реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), відповідно до положень Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин 1995 року, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року, а також рекомендацій Венеційської Комісії.

Закон про нацменшини парламент ухвалив наприкінці минулого року, але згодом його розкритикувала Венеційська комісія. Влітку нардепи подали законопроєкт із правками.