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Міністерка оборони Нідерландів розповіла про підсумки візиту в Україну

Кайса Оллонгрен зустрілась зі своїм колегою Рустемом Умєровим та президентом Зеленським.

Міністерка оборони Нідерландів розповіла про підсумки візиту в Україну
Фото: Кайса Оллонгрен

Під час візиту в Україну міністерка оборони Нідерландів відвідала не лише Київ, а й Харків.

Про це повідомила Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

“Зображення цього сильно зруйнованого міста врізалися в мою сітківку ока. Я думаю про постраждалих жителів, для яких російська загроза так близько”, - написала Оллонгрен.

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Вона зазначила, що у Києві мала переговори з президентом Зеленським та своїм колегою Рустемом Умєровим.

Крім того, міністерка оборони Нідерландів зустрілась зі слідчою групою, яка розслідує військові злочини. До складу групи входять представники не лише Нідерландів, а й Чехії та Бельгії.

Нагадаємо, 28 жовтня Україна і Нідерланди почали консультації щодо укладення угоди про безпекові гарантії.

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