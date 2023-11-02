Міністерка оборони Нідерландів розповіла про підсумки візиту в Україну

Кайса Оллонгрен зустрілась зі своїм колегою Рустемом Умєровим та президентом Зеленським.

Під час візиту в Україну міністерка оборони Нідерландів відвідала не лише Київ, а й Харків.

Про це повідомила Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

“Зображення цього сильно зруйнованого міста врізалися в мою сітківку ока. Я думаю про постраждалих жителів, для яких російська загроза так близько”, - написала Оллонгрен.

Returning from a visit to 🇺🇦 Ukraine, where I also visited the eastern city of Kharkiv. The images of the badly damaged city are seared into my memory. Thinking of the victims and the people who live there, so close to the Russian threat. (1/3) pic.twitter.com/uEHR9wZCoT — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 2, 2023

Вона зазначила, що у Києві мала переговори з президентом Зеленським та своїм колегою Рустемом Умєровим.

Крім того, міністерка оборони Нідерландів зустрілась зі слідчою групою, яка розслідує військові злочини. До складу групи входять представники не лише Нідерландів, а й Чехії та Бельгії.

Нагадаємо, 28 жовтня Україна і Нідерланди почали консультації щодо укладення угоди про безпекові гарантії.