"Євросолідарність" вимагає усунути депутатів від ОПЗЖ з Київради і проголосувати за це на завтрашній сесії

Фракція «Європейська Солідарність» у Київраді зареєструвала проєкти рішень, які вимагають відсторонити представників проросійських сил, зокрема ОПЗЖ, позбавити всіх прав голосування, очолювання комісій, прийняття рішень та участі у закритих засіданнях рад, де є таємна інформація. Про це заявили депутатки від «Європейської Солідарності» на брифінгу. Вони вимагають розглянути ці проєкти на завтрашньому засіданні Київради.

Як повідомила депутатка Київради від «ЄС» Вікторія Пташник, представники ОПЗЖ не лише досі мають мандати, але й очолюють деякі комісії у столиці. «На превеликий жаль, ці партії не тільки представлені у місцевих радах. Їхні представники, які були обрані від ОПЗЖ та інших заборонених партій, можуть очолювати комісії в місцевих радах. Зокрема в Київській міській раді представник ОПЗЖ очолює правоохоронну комісію, коли триває повномасштабна війна. Саме тому ми ініціювали декілька проєктів рішень, зокрема серед них такі проєкти як заборона представникам заборонених партій займати керівні посади, очолювати постійні комісії і входити до складу тимчасових комісій Київської міської ради», – пояснює Пташник.

Депутатки хочуть завернутися до Верховної Ради, щоб вона ухвалила всі необхідні законодавчі зміни, які унеможливлять участь представників ОПЗЖ в представництві громадян і України і призупинять здійснення такими депутатами повноважень як депутатів на період воєнного часу.

«Якщо РНБО визнало їхню антиукраїнську діяльність, якщо це підтвердив Верховний Суд минулого року, то незрозуміло що досі роблять представники забороненої ОПЗЖ в Київській міській раді, у Верховній Раді і у всіх місцевих радах», – говорить Пташник.

Вона відзначила, що депутати від ОПЗЖ в Київській обласній раді будуть відсторонені від доступу до багатьох сенситивних питань, в тому числі які стосуються військових, і сподівається, що Київська міська рада ухвалить таке саме рішення.

Співголова фракції «Європейська Солідарність» у Верховній Раді Ірина Геращенко наголошує: позбавлення повноважень депутатів проросійських партій – це виклик, який стосується національної безпеки України.

«Хочу нагадати, що сама Верховна Рада у цих питаннях пасе задніх і закриває очі на присутність «п’ятої колони» Кремля, яка себе дуже вільно там почуває. Два роки знадобилося, щоб Шуфрича зняти з посади голови комітету свободи слова, до останнього його партнери по голосуванню «Слуги народу» захищали. І зараз у нас представники ОПЗЖ залишаються на посадах заступників, секретарів комітетів, мають право створювати нові групи, їздять у міжнародні відрядження, в тому числі до наших партнерів, де обговорюється питання збройної підтримки, мають доступ до державної таємниці – це ненормально», – вважає Геращенко.

«Ми вимагаємо, щоб партії, які показали себе як проросійські, як колабораціоністи, пішли геть з української політичної сфери і щоб вони не впливали на життя українського суспільства. ...Ми вимагаємо, щоб завтра на засіданні сесії Київська міська рада показала, що ми маємо політичну волю очистити свої ряди від колабораціоністів та проросійських партій», – говорить Марина Порошенко.