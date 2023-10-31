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До парламенту надійшов законопроєкт про припинення дії Консульської конвенції між Україною і РФ

Ініціатором законопроєкту виступив президент України Володимир Зеленський.

До парламенту надійшов законопроєкт про припинення дії Консульської конвенції між Україною і РФ
Фото: Телеграм-канал Зеленського

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 0231 про припинення дії Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією.

Про це стало відомо з інформації на сайті Верховної Ради України.

Законопроєкт надійшов до парламенту від президента Зеленського сьогодні, 31 жовтня. Сьогодні ж його було передано на розгляд керівництву ВР.

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Станом на 21:20 31 жовтня на сайті парламенту немає тексту законопроєкту.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. 

Докладно про розрив дипломатичних відносин з РФ, схему та наслідки читайте в тексті на LB.ua.

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