Росія вкрала наш бізнес, – гендиректор Carlsberg

“Ми не збираємося допомагати їм зробити так, щоб це виглядало законним”.

Гендиректор данської пивоварної компанії Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявив, що компанія розірвала всі зв'язки зі своїм бізнесом у Росії та відмовляється від угоди з урядом РФ, пише DW.

"Вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм зробити так, щоб це виглядало законним", – наголосив він.

Зазначається, що відразу після початку війни в Україні Carlsberg оголосила про намір продати своє дочірнє підприємство "Балтика" у Росії. Покупця було знайдено в червні 2023 року, але через місяць Путін розпорядився тимчасово заарештувати частку Carlsberg в "Балтиці" і передати активи компанії під управління Росмайна.

На початку жовтня 2023 року данська компанія розірвала ліцензійні угоди щодо своїх брендів у РФ, які дозволяли "Балтиці" виробляти та продавати продукцію Carlsberg.

"Коли ці ліцензії закінчать пільговий період, вони не зможуть виробляти нашу продукцію. Гарантувати я це не можу, але ми на це сподіваємося", – сказав Ааруп-Андерсен.

Нагадаємо, у квітні цього року компанія Henkel підписала угоду про продаж бізнесу в РФ за 600 млн євро. При цьому ще на початку квітня компанія заявила, що продовжуватиме виробництво на російському ринку, але потім змінила рішення.