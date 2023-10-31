Голова центру пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" розкритикував ізраїльського посла при ООН за рішення носити жовту зірку

На думку Даяна, жовта зірка символізує безсилля єврейського народу. Він вважає, що натомість на підтримку Ізраїлю краще носити його прапор.

Голова Всесвітнього центру пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" Дабі Даян розкритикував посла Ізраїлю при ООН за рішення носити жовту зірку Давида, яку євреїв примушували носити нацисти. Він вважає, що це ганьбить як жертв Голкосту, так і Ізраїль, пише CNN із посиланням на його заяву в X.

На думку Даяна, жовта зірка символізує безсилля єврейського народу. Він вважає, що натомість на підтримку Ізраїлю краще носити його прапор.

"Жовта зірка символізує безпорадність єврейського народу та підвладність євреїв іншим. Сьогодні ми маємо незалежну державу та сильну армію. Ми господарі своєї долі. Сьогодні ви краще будемо носити біло-синій прапор, а не жовту зірку", – сказав він.

Нагадаємо, що ізраїльська делегація на засіданні Ради безпеки ООН прикріпила до одягу жовті зірки з написом "ніколи знову". Постійний представник Ізраїлю Ґілад Ердан заявив, що "деякі країни-члени нічого не засвоїли за минулі 80 років". Він сказав, що делегати носитимуть цей символ, доки Радбез не засудить звірства ХАМАС та не почне вимагати негайного звільнення заручників.

9 жовтня Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль.