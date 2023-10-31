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Назва Ізраїль не відображається на китайських онлайн-картах

Наприклад, карти Baidu розмежовують міжнародно визнані кордони Ізраїлю, а також палестинських територій.

Назва Ізраїль не відображається на китайських онлайн-картах

Назва Ізраїль не відображається на провідних цифрових онлайн-картах китайських компаній Baidu та Alibaba.Про це пише The Wall Street Journal.

“Це двозначність, яка відповідає невизначеній дипломатії Пекіна в регіоні та контрастує з його увагою до карт загалом”, − зазначає американська газета.

Карти Baidu розмежовують міжнародно визнані кордони Ізраїлю, а також палестинських територій, а також ключові міста, але не вказують чітко назву країни. Те саме стосується онлайн-карт, створених компанією Alibaba Amap, де чітко позначені навіть маленькі країни, такі як Люксембург. 

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Жодна компанія не прокоментувала ситуацію. 

“Незрозуміло, чи є ця розробка новою, хоча китайські користувачі Інтернету її обговорювали з початку війни”, − додає WSJ.

Протягом багатьох років уряд Китаю критикував і накладав штрафи на карти, опубліковані онлайн, наприклад на вебсайтах готелів, за те, що вони не суворо дотримувалися територіальних претензій Пекіна, наприклад пропускаючи дев’ятипунктирну лінію, що тягнеться навколо Південно-Китайського моря, яка не є міжнародно визнаною.

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу під час організації атаки 7 жовтня використовували детальні карти ізраїльських міст, військових баз і шляхів проникнення.

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