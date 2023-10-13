WSJ: Бойовики ХАМАС мали детальні карти ізраїльських міст, військових баз і шляхів проникнення

Бойовики ХАМАС, які минулими вихідними хлинули на південь Ізраїлю з Гази, мали при собі детальні карти міст і військових баз, які вони атакували. Деякі також мали тактичні посібники, які визначали слабкі місця на бронетехніці ізраїльської армії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Документи, написані арабською мовою, були знайдені ізраїльськими цивільними особами, солдатами та персоналом екстрених служб із місць атак або з тіл загиблих бійців ХАМАС.

У сукупності документи свідчать про те, що ХАМАС із самого початку мав намір атакувати не лише військові об’єкти, а й нападати на центри цивільного населення та брати заручників, і вони надають докази масштабу збору розвідданих ХАМАС та ступеня планування напад.

«Вони точно знали, якими будуть цілі, – сказав Майкл Мільштейн, колишній офіцер ізраїльської військової розвідки та голова Палестинознавчого форуму Тель-Авівського університету. – Немає нічого близького до такого рівня планування в будь-яких кроках, які ХАМАС робив у минулому».

В одному 14-сторінковому документі з грифом «цілком таємно» арабською мовою, датованому 15 червня 2023 року, описується план проникнення в Мефальсім, невеликий кібуц, поблизу Гази, і взяття жителів у заручники.

У документі містилися карти та аерофотознімки міста, інформація про 1000 цивільних, яких охороняли добровольчі сили безпеки та попередження, що ізраїльські війська, дислоковані поблизу, можуть прибути до Мефальсіма «протягом 3-5 хвилин». Члени штурмової групи були розділені для розкриття пробоїн в огородженні, інші – для ведення артилерійського вогню. Опинившись усередині, нападники мали брати полонених і тримати їх як заручників «для переговорів.

«Це демонструє витонченість, систематичний збір розвідданих, використання людських джерел, використання відкритих джерел розвідки та інформації, отриманої в результаті кібератак», – сказав WSJ Еял Пінко, колишній офіцер служби безпеки.

Нападники, убиті в місті Офакім поблизу сектора Газа, також мали при собі карти, на яких були позначені місця скупчення людей, синагоги та дитячі садки.

Також у нападників знайшли інструкцію з фотографіями восьми типів бронетранспортерів ізраїльської армії, а також короткі поради про те, де атакувати машини та яку вибухівку використовувати, щоб мати найкращі шанси вивести їх з ладу.

Окремий документ зосереджувався на слабких місцях основного бойового танка ізраїльської армії «Меркава», рекомендуючи стріляти «в нього з відстані 50 метрів, використовуючи РПГ-7 або іншу зброю прямого наведення».

Нагадаємо, Ізраїль вимагає евакуації мільйона людей із півночі сектора Гази перед очікуваним наземним вторгненням. ВООЗ називає це смертним вироком для критичних пацієнтів.

Тим часом посол України в Ізраїлі повідомив, що у полоні ХАМАСу можуть бути українці. Такою є попередня інформація від ізраїльської сторони.