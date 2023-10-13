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ПАРЄ визнала Росію диктатурою

Організація закликала не визнавати легітимність Путіна після закінчення його чинного терміну.

ПАРЄ визнала Росію диктатурою
Фото: PACE

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала Росію диктатурою і закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента РФ Володимира Путіна після закінчення його чинного терміну.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"ПАРЄ визнала Росію диктатурою та закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність Путіна після завершення його чинного терміну", - йдеться в повідомленні.

Голова МЗС  Дмитро Кулеба висловив вдячність ПАРЄ за "потужне голосування".

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Як повідомив депутат Олексій Гончаренко із сесійної зали ПАРЄ, Асамблея закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна, який виданий МКС і заарештувати його.

"Також закликали всі країни, після того як закінчиться його президентський термін, в березні наступного року, після цього вважати його нелегітимним і зупинити всі контакти з ним", - написав Гончаренко в Telegram.

Нагадаємо, вчора ПАРЄ назвала Голодомор актом геноциду українського народу і засудила фейкові вибори та референдуми на ТОТ. Організація також закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії.

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