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У Нью-Йорку готуються до пропалестинського протесту

Правоохоронні органи США посилили заходи безпеки для захисту єврейських і мусульманських громад.

У Нью-Йорку готуються до пропалестинського протесту
Фото: EPA/UPG

Правоохоронні органи США посилили заходи безпеки для захисту єврейських і мусульманських громад перед глобальними пропалестинськими протестами, які очікуються сьогодні.

Про це пише Reuters.

Поліція у двох найбільш густонаселених містах США − Нью-Йорку та Лос-Анджелесі − заявила, що посилить патрулювання, особливо навколо синагог і єврейських громадських центрів. Влада водночас наполягає, що їм невідомо про будь-які конкретні чи вірогідні загрози.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що його офіс наказав міській поліції “виділити додаткові ресурси школам і молитовним будинкам, щоб гарантувати їхню безпеку і щоб наше місто залишалося місцем миру”.

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Адамс сказав, що додаткові поліцейські патрулі розгортаються як в єврейських, так і в мусульманських громадах. Нью-Йорк готується до принаймні однієї великої демонстрації, запланованої на Таймс-сквер сьогодні. Національна гвардія вже отримала наказ патрулювати життєво важливі транспортні вузли.

Департамент поліції Лос-Анджелеса оприлюднив заяву, де зазначено, що поліція приділить посилену увагу єврейським і мусульманським громадам.

Федеральні правоохоронні органи також напоготові. “ФБР відомо про повідомлення з відкритих джерел про заклики до глобальних дій у п'ятницю, 13 жовтня, які можуть призвести до демонстрацій у громадах по всій території Сполучених Штатів”, − йдеться в заяві агентства. 

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заборонив усі пропалестинські демонстрації в країні. Він наказав “систематично” депортувати іноземних громадян, які порушують правила. Також міністр закликав регіональних префектів посилити захист єврейських школ та синагог поліцією.

Зі свого боку Німеччина заборонить пропалестинську групу Samidoun, яка роздавали у Берліні солодощі, святкуючи напад ХАМАСу на Ізраїль.

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