За даними Тель-Авіа, мережа, яку називають “метро Гази”, простягається під територією, яка має 41 км завдовжки та 10 км завширшки.

Ізраїль заявляє, що завдає ударів по частинах секретного лабіринту тунелів, які ХАМАС побудував під сектором Гази. Про це пише BBC.

“Думайте про сектор Гази як про один шар для цивільних осіб, а потім інший шар для ХАМАСу. Ми намагаємося дістатися до цього другого шару, який збудував ХАМАС”, − сказав речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Військові наголошують, що лабіринти − не бункери для мирних жителів Гази. “Це лише для ХАМАСу та інших терористів, щоб вони могли продовжувати обстрілювати Ізраїль ракетами, планувати операції, запускати терористів в Ізраїль”, − заявили вони.

За даними Тель-Авіа, мережа, яку Ізраїль назвав “метро Гази”, простягається під територією, яка має лише 41 км завдовжки та 10 км завширшки.

Після конфлікту у 2021 році ЦАХАЛ заявив, що знищив понад 100 км тунелів під час авіаударів. ХАМАС тим часом стверджував, що його тунелі простягнулися на 500 км, а Ізраїль вразив лише 5%. BBC зазначає, що для порівняння, лондонське метро має довжину 400 км і здебільшого розташоване над землею.

“Транскордонні тунелі, як правило, рудиментарні, тобто вони майже не мають укріплень. Вони прокопані з одноразовою метою − вторгнення на територію Ізраїлю”, − каже доктор Дафне Річемонд-Барак, експерт із підземної війни, який викладає в Університеті Райхмана в Ізраїлі.

Тунелі всередині Гази відрізняються, тому що ХАМАС використовує їх регулярно. “Ймовірно, у них зручніше перебувати протягом тривалого періоду часу. Вони, безперечно, обладнані для більш тривалої присутності”, − додала науковиця.

У тунелях ховаються вантажки, у них є командно-диспетчерські центри, бойовики використовують їх для транспортування та комунікацій. Тунелі оснащені електрикою, освітленням, залізничними коліями. “У них можна рухатися і стояти”, − сказала Річемонд-Барак.

Фото: Israel Defense Forces

Будівництво тунелів почалося в Газі до того, як Ізраїль вивів свої війська та поселенців у 2005 році. Його прискорили після того, як ХАМАС захопив контроль над Сектором через два роки, що спонукало Ізраїль та Єгипет обмежити пересування товарів і людей в і з міркувань безпеки. Майже 2500 тунелів, що пролягали під єгипетським кордоном, використовувалися для контрабанди комерційних товарів, палива та зброї ХАМАСом та іншими бойовиками.

Контрабанда стала менш важливою для Гази після 2010 року, коли Ізраїль почав дозволяти імпортувати більше товарів через свої пропускні пункти. Пізніше Єгипет припинив контрабанду, затопивши або зруйнувавши тунелі.

Фото: EPA/UPG

ХАМАС та інші угруповання також почали рити тунелі для нападу на ізраїльські сили. У 2006 році бойовики використали один тунель під кордоном з Ізраїлем, щоб убити двох ізраїльських солдатів і захопити третього.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її сили знищили понад 30 тунелів під час війни.

Нагадаємо, міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що у Газі не буде електрики та води, поки терористи не звільнять заручників.