Великобританія посилить військову присутність у Північній Європі

Великобританія заявила, що планує посилити свою військову присутність у Північній Європі. Наступного року вона хоче розгорнути у регіоні 20 тис. військових.

Про це повідомляє The Independent.

Розгортання додаткової кількості військовслужбовців має допомогти захистити критично важливу інфраструктуру в період зростання занепокоєння щодо російського саботажу.

Також Великобританія заявила, що відправить вісім кораблів Королівського флоту та групу швидкісних реактивних літаків і військових гелікоптерів для допомоги поліції та стримування загроз з боку Росії.

Також Об'єднане Королівство візьме участь у широкомасштабних навчаннях із залученням багатьох країн, а також проведе навчання з контролю за повітрям і холодну погоду.

Нагадаємо, фінський уряд та Сили оборони країни підозрюють, що Росія завдала удару по газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією. Пізніше сейсмологи повідомили, що зафіксували ймовірний вибух поблизу газопроводів у Балтійському морі.

Раніше повідомлялося, що РФ намагатиметься зібрати більше розвідданих про нафтогазову інфраструктуру Норвегії в межах зусиль щодо тиску на постачання енергоносіїв до Європи. Осло посилило заходи безпеки на своїх нафтогазових об'єктах після вибухів на "Північному потоці". Країна також отримує допомогу від союзників для захисту цих об'єктів. До того ж Норвегія посилила бойову готовність своїх збройних сил.

Влітку стало відомо, що НАТО відкрило новий центр для захисту підводних трубопроводів і кабелів після атаки на трубопроводи "Північний потік". Такий крок Альянс зробив через те, що Росія картує життєво важливу західну інфраструктуру для енергетики та інтернету у водах навколо Європи.