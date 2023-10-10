ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель

Фінський уряд та Сили оборони країни підозрюють, що Росія завдала удару по газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, передає Iltalehti.

З цього приводу на 10 жовтня уряд запланував пресконференцію за участю прем'єр-міністра та міністра оборони країни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що блок готовий поділитися інформацією щодо знищення фінської та естонської підводної інфраструктури.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо зазначив, що цілком ймовірно, що пошкодження і газової труби та інтернет-кабелю є "результатом зовнішньої діяльності".

Згідно з прес-релізом фінського уряду, влада виявила місце пошкодження газопроводу Baltic Connector у ніч на 8 жовтня. Зафіксували незвичне падіння тиску. Тоді ж виявили і несправність в інтернет-кабелі.

Джерела видання повідомили, що ситуація серйозна. За оцінками, газопровід вийде з ладу на декілька місяців. Прикордонна служба та Сили оборони Фінляндії займаються розслідуванням.

Торік навесні військово-морські сили Фінляндії та Швеції посилили свою готовність запобігти нападу Росії на енергосистеми цих держав. Тоді російські надводні кораблі були помічені поблизу вітряних електростанцій та підводних кабелів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагатиметься зібрати більше розвідданих про нафтогазову інфраструктуру Норвегії в межах зусиль щодо тиску на постачання енергоносіїв до Європи.Осло посилило заходи безпеки на своїх нафтогазових об'єктах після вибухів на "Північному потоці". Країна також отримує допомогу від союзників для захисту цих об'єктів. До того ж Норвегія посилила бойову готовність своїх збройних сил.

Влітку стало відомо, що НАТО відкрило новий центр для захисту підводних трубопроводів і кабелів після атаки на трубопроводи "Північний потік". Такий крок Альянс зробив через те, що Росія картує життєво важливу західну інфраструктуру для енергетики та інтернету у водах навколо Європи.