Радбез ООН зібрався через удар російських окупантів по селу Гроза

Рада безпеки ООН 9 жовтня зібралась через удар російських окупантів по селу Гроза Харківської області, внаслідок якого загинули понад 50 людей. Засідання скликала українська делегація.

Під час засідання постійний представник Росії при ООН Василій Небензя назвав "законною ціллю" теракт з 52-ми загиблими у селі Гроза.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 окупанти вдарили ракетами "Іскандер" по кафе та магазину в селі Гроза Куп'янського району. Під час обстрілу у приміщеннях перебували люди. В кафе проходили поминки за односельцем. Відомо про 52 загиблих. Ідентифіковано 48 загиблих унаслідок ракетного удару Росії по селу Гроза.