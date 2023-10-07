Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
ГоловнаСуспільствоВійна

Ідентифіковано 48 загиблих унаслідок ракетного удару Росії по селу Гроза

Родичі можуть забрати тіла для поховання.

Ідентифіковано 48 загиблих унаслідок ракетного удару Росії по селу Гроза
Фото: поліція

Правоохоронці ідентифікували 48 загиблого внаслідок удару росіян по селу Гроза Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"З використанням мобільної ДНК-лабораторії за ніч було проведено дослідження 37 фрагментів тіл. 38 досліджень ще перебувають у роботі. Автоматично порівнюємо ДНК зі зразками родичів. Знайшли 9 збігів. 12 тіл залишаються неідентифікованими", - написав Болвінов у Facebook.

За його словами, починаючи з сьогоднішнього дня, родичі загиблих зможуть забрати тіла тих, кого вже вдалося ідентифікувати.

Пізніше він додав, що наразі індентифіковано вже 48 загиблих.

"Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс «АNDE». Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів - ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках", - додав Болвінов.

Фото: поліція

Фото: поліція

Фото: поліція

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 окупанти вдарили ракетами "Іскандер" по кафе та магазину в селі Гроза Куп'янського району. Під час обстрілу у приміщеннях перебували люди. В кафе проходили поминки за односельцем. Станом на сьогоднішній ранок було відомо про до 52 загиблих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies