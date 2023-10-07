Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Британській розвідці підтвердили нанесення ударів із застосуванням БпЛА по Сочі

Внаслідок атаки було пошкоджено вертолітний майданчик в аеропорту Сочі.

У Британській розвідці підтвердили нанесення ударів із застосуванням БпЛА по Сочі
Атака дронами нафтопереробного заводу на Кубані
Фото: змі окупантів

1 жовтня по російському чорноморському місту Сочі було завдано удару із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Цю інформацію підтвердило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"1 жовтня 2023 р. російське чорноморське курортне місто Сочі двічі за два тижні зазнало ударів безпілотних літальних апаратів. За повідомленнями ЗМІ, було пошкоджено вертолітний майданчик в аеропорту Сочі", – зазначено в повідомленні у Х.

Відомо, що попереднього удару було завдано 20 вересня, він спричинив велику пожежу на нафтосховищі, розташованому неподалік аеропорту. Це був перший зафіксований удар по цьому району після вторгнення Росії в Україну.

"Місто Сочі асоціюється з президентом Росії Володимиром Путіним і служить літньою базою для багатьох представників російської еліти. Удари по місту - ще один приклад того, що війна безпосередньо зачіпає населення Росії, яке перебуває далеко від українського кордону", –наголошується в повідомленні. 

Нагадаємо, 1 жовтня Україна атакувала своїми безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі (РФ, Краснодарський край).Операцію провело Головне управління розвідки спільно з Військово-морськими силами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies