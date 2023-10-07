У Британській розвідці підтвердили нанесення ударів із застосуванням БпЛА по Сочі

1 жовтня по російському чорноморському місту Сочі було завдано удару із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Цю інформацію підтвердило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"1 жовтня 2023 р. російське чорноморське курортне місто Сочі двічі за два тижні зазнало ударів безпілотних літальних апаратів. За повідомленнями ЗМІ, було пошкоджено вертолітний майданчик в аеропорту Сочі", – зазначено в повідомленні у Х.

Відомо, що попереднього удару було завдано 20 вересня, він спричинив велику пожежу на нафтосховищі, розташованому неподалік аеропорту. Це був перший зафіксований удар по цьому району після вторгнення Росії в Україну.

"Місто Сочі асоціюється з президентом Росії Володимиром Путіним і служить літньою базою для багатьох представників російської еліти. Удари по місту - ще один приклад того, що війна безпосередньо зачіпає населення Росії, яке перебуває далеко від українського кордону", –наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна атакувала своїми безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі (РФ, Краснодарський край).Операцію провело Головне управління розвідки спільно з Військово-морськими силами.