Головне за ніч та ранок суботи, 7 жовтня: удар "Оніксами" по Одещині, масована ракетна атака на Ізраїль

Сьогодні вночі російські війська атакували Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.

"Влучання відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків", – йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Унаслідок обстрілу постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Постраждалим надана вся необхідна медична допомога.

Минулої ночі окупанти завдали удару по Миргородському району Полтавської області.

"Під час повітряної тривоги було чути звук вибуху в Миргородському районі. Ворожа ракета вибухнула. Пошкоджено девʼять приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", – повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 34 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки. В ході ведення наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку мали частковий успіх східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів, 23 танки, 20 бронемашин, 22 артилерійські системи, 2 одиниці реактивних систем залпового вогню, 27 БПЛА, 63 одиниці авто та спецтехніки.

Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 07.10. 23 орієнтовно склали близько 281700.

Про інші втрати противника – в новині.

У суботу вранці ворожі війська обстріляли касетними снарядами село Біленьке Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Ще 2 людини поранено. За попередніми даними, ворог обстріляв село з РСЗВ касетними снарядами.

Десятки ракет були випущені у бік Ізраїля із Сектора Гази: ракетний обстріл розпочався з кількох місць у Газі о 06:30 ранку за місцевим часом (03:30 GMT) у суботу та тривав майже півгодини, – повідомило агентство новин Agence France-Presse.

За даними ізраїльських медичних працівників, палестинські бойовики проникли в райони південного Ізраїлю, коли ракетний шквал, випущений із сектора Газа, убив щонайменше одну жінку та поранив ще 15 осіб.

Сирени повітряної тривоги пролунали по всьому південному і центральному Ізраїлю, а в містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів пролунали вибухи.

Ізраїльські військові наказали жителям прикордонних міст залишатися вдома і заявили, що вони завдають ударів по цілях у секторі Гази.

Відомо, що Мохаммад Дейф, старший військовий командир ХАМАС, оголосив про початок військової операції "Шторм Аль-Акса".

Більше інформації – в новині.

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