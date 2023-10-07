Посадовець запорізького військкомату незаконно вилучав автомобілі на потреби військових

ДБР викрило зловживання у запорізькому військкоматі при вилученні автомобілів на потребу військових – посадовець незаконно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму в 11 млн грн., – повідомляє ДБР.

На початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату займався мобілізацією транспортних засобів, обираючи автомобілі для вилучення на "свій смак".

"У березні 2022 року він прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходиться поза межами територіальної юрисдикції військкомату з озброєним супроводом. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на стоянці не було ", – йдеться у повідомленні ДБР.

Він вилучив усі автомобілі, ключі від яких були у присутнього на майданчику водія. Це - чотири вантажівки загальною вартістю майже 11 млн грн. Де наразі вилучені автомобілі – невідомо.

Зазначається, що у працівника військкомату також "не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств".

Наразі офіцеру Центрального ОРТЦК та СП Запоріжжя оголошено про підозру у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн гривень.

З порушеннями посадовцю вдалося вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на майданчику водія. Це - чотири вантажівки загальною вартістю майже 11 млн грн.

Наразі офіцеру Центрального ОРТЦК та СП Запоріжжя оголошено про підозру у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.