Росія вивела на бойове чергування два ракетоносії в Чорне і Середземне море

У суботу вранці Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 4 кораблі. Серед них один носій ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Крім того, в Азовському морі Росія тримає один корабель. У Середземному морі перебуває 3 російських кораблі, з них один носій "Калібрів".

Фото: ВМС

ВМС також не уточнює, який залп та скільки ракет може бути на ракетоносіях.

Сьогодні вночі ворог завдав удару по Одещині надзвуковими ракетами типу "Онікс". Є влучання у санаторій в рекреаційній зоні, а також в зерносховище припортової інфраструктури. Постраждали четверо людей.