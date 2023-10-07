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Росія вивела на бойове чергування два ракетоносії в Чорне і Середземне море

Після довгої паузи ворог знову вивів ракетоносії.

Росія вивела на бойове чергування два ракетоносії в Чорне і Середземне море
Фото: ОК "Південь"

У суботу вранці Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 4 кораблі. Серед них один носій ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Крім того, в Азовському морі Росія тримає один корабель. У Середземному морі перебуває 3 російських кораблі, з них один носій "Калібрів".

Фото: ВМС

ВМС також не уточнює, який залп та скільки ракет може бути на ракетоносіях.

Сьогодні вночі ворог завдав удару по Одещині надзвуковими ракетами типу "Онікс". Є влучання у санаторій в рекреаційній зоні, а також в зерносховище припортової інфраструктури. Постраждали четверо людей.

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