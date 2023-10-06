На вихідних в Київському зоопарку відбудеться гарбузовий вікенд для горили Тоні

В суботу 7 жовтня, і в неділю 8 жовтня, в столичному зоопарку відбудеться гарбузовий вікенд для горили Тоні.

Про це повідомила пресслужба Київського зоопарку.

“Цього вікенду гарбузовими смаколиками ласуватиме наш горила Тоні”, – йдеться у повідомленні.

Показові годування відбудуться 7 та 8 жовтня о 10:30.

Побачити, як Тоні ласує гарбузами, можна у внутрішньому вольєрі горили Тоні на Острові звірів.

Нагадаємо, минулої зими, через російські обстріли Києва, теплопостачання в столичному зоопарку забезпечували завдяки генератору, який під’єднаний до котельні. А для горили Тоні встановили булеріан - сучасну дров‘яну пічку, яка в умовах відсутності електроенергії, опалення та газу зможе обігрівати його житло.