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На вихідних в Київському зоопарку відбудеться гарбузовий вікенд для горили Тоні

Показові годування відбудуться 7 та 8 жовтня о 10:30.

На вихідних в Київському зоопарку відбудеться гарбузовий вікенд для горили Тоні
Фото: Скріншот з відео

В суботу 7 жовтня, і в неділю 8 жовтня, в столичному зоопарку відбудеться гарбузовий вікенд для горили Тоні. 

Про це повідомила пресслужба Київського зоопарку.

“Цього вікенду гарбузовими смаколиками ласуватиме наш горила Тоні”, – йдеться у повідомленні. 

Показові годування відбудуться 7 та 8 жовтня о 10:30.

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Побачити, як Тоні ласує гарбузами, можна у внутрішньому вольєрі горили Тоні на Острові звірів.

Нагадаємо, минулої зими, через російські обстріли Києва, теплопостачання в столичному зоопарку забезпечували завдяки генератору, який під’єднаний до котельні. А для горили Тоні встановили булеріан - сучасну дров‘яну пічку, яка в умовах відсутності електроенергії, опалення та газу зможе обігрівати його житло.

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