Росіяни хочуть повторно відкрити пологовий будинок у Мелітополі, - Федоров

Російська окупаційна адміністрація вирішила повторно відкрити пологовий будинок у Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Для споживачів своєї пропаганди його "солідно" назвуть перинатальним центром”, - написав Федоров.

Як він додав, росіяни наголошують на тому, що поява перинатального центру стала можливою завдяки підтримці окупаційної адміністрації.

Мер Мелітополя нагадав, що насправді поява сучасного пологового будинку у Мелітополі ще у травні 2021 року стала можливою завдяки співпраці з ПРООН та Європейським інвестиційним банком.

На створення цього медичного закладу було використано понад 63 млн гривень, він був визнаний найсучаснішим в Україні.

Як раніше повідомлялось, російська окупаційна адміністрація обмежує доступ цивільних мешканців Запорізької області до якісних медичних послуг.