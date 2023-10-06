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Росіяни хочуть повторно відкрити пологовий будинок у Мелітополі, - Федоров

Окупанти вирішили назвуть пологовий будинок перинатальним центром.

Росіяни хочуть повторно відкрити пологовий будинок у Мелітополі, - Федоров
Фото: Іван Федоров

Російська окупаційна адміністрація вирішила повторно відкрити пологовий будинок у Мелітополі Запорізької області. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Для споживачів своєї пропаганди його "солідно" назвуть перинатальним центром”, - написав Федоров.

Як він додав, росіяни наголошують на тому, що поява перинатального центру стала можливою завдяки підтримці окупаційної адміністрації.

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Мер Мелітополя нагадав, що насправді поява сучасного пологового будинку у Мелітополі ще у травні 2021 року стала можливою завдяки співпраці з ПРООН та Європейським інвестиційним банком. 

На створення цього медичного закладу було використано понад 63 млн гривень, він був визнаний найсучаснішим в Україні.

Як раніше повідомлялось, російська окупаційна адміністрація обмежує доступ цивільних мешканців Запорізької області до якісних медичних послуг.

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