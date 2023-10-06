Росіяни хочуть повторно відкрити пологовий будинок у Мелітополі, - Федоров

Російська окупаційна адміністрація вирішила повторно відкрити пологовий будинок у Мелітополі Запорізької області.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
“Для споживачів своєї пропаганди його "солідно" назвуть перинатальним центром”, - написав Федоров.
Як він додав, росіяни наголошують на тому, що поява перинатального центру стала можливою завдяки підтримці окупаційної адміністрації.
Мер Мелітополя нагадав, що насправді поява сучасного пологового будинку у Мелітополі ще у травні 2021 року стала можливою завдяки співпраці з ПРООН та Європейським інвестиційним банком.
На створення цього медичного закладу було використано понад 63 млн гривень, він був визнаний найсучаснішим в Україні.
Як раніше повідомлялось, російська окупаційна адміністрація обмежує доступ цивільних мешканців Запорізької області до якісних медичних послуг.