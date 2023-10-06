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Умєров провів нараду з представниками Генштабу

"Щодня працюємо, щоб наші військові були потужними".

Умєров провів нараду з представниками Генштабу
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів нараду з представниками Генштабу. Під час зустрічі були окреслені основні напрямки роботи, цілі та відповідальних осіб.

Про це голова оборонного відомства повідомив у Facebook.

"Мали важливу зустріч, окреслили основні напрямки роботи, цілі та відповідальних людей по кожному з напрямків. Щодня – команди продовжують роботу по своїх зонах відповідальності. Щотижня – проводимо координаційні наради. Працюємо на перемогу", – зазначив міністр.

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Нагадаємо, 5 жовтня Кабмін затвердив ще трьох заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Заступниками стали Дмитро Кліменков, Станіслав Гайдер та Іван Гаврилюк.

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