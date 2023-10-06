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Суд випустив з-під варти мера Сум Олександра Лисенка під заставу розміром 3 млн грн

Лисенка підозрюють у хабарництві. 

Суд випустив з-під варти мера Сум Олександра Лисенка під заставу розміром 3 млн грн
Мер Сум Олександр Лисенко
Фото: Сумська міська рада

Мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу розміром 3 млн грн.

Про це “Суспільному” повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Заставу внесли вчора, 5 жовтня.

Хто саме вніс заставу, не зазначається. 

Нагадаємо, 4 жовтня суд обрав запобіжний захід міському голові Сум. Лисенка триматимуть під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.

2 жовтня Лисенка і директора департаменту інфраструктури міськради викрили на хабарі в розмірі 2,13 млн грн. 

Наступного дня обоє отримали підозри. Їм інкримінують порушення за ч. 4 ст. 368 КК України.

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