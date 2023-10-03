Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
ГоловнаСуспільствоПодії

Міський голова Сум і глава департаменту інфраструктури, яких піймали на хабарі, отримали підозри

Їхні дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

Міський голова Сум і глава департаменту інфраструктури, яких піймали на хабарі, отримали підозри
Фото: Пресслужба НАБУ

3 жовтня НАБУ і САП повідомили міському голові Сум Олександрові Лисенку та директору департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Зловмисники мали отримати 2,13 млн грн. Напередодні їх піймали при отримані останнього траншу в розмірі 1,4 млн грн.

Дії осіб кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, підозрювані вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та не створення штучних перешкод у діяльності підприємства. 

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, 2 жовтня НАБУ заявило про проведення першочергових слідчих дій у цій справі.

Днями на хабарі Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрили виконувача обовʼязків голови одного з районних судів Одещини, який вимагав гроші за "правильне" судове рішення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies