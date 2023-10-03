Міський голова Сум і глава департаменту інфраструктури, яких піймали на хабарі, отримали підозри

3 жовтня НАБУ і САП повідомили міському голові Сум Олександрові Лисенку та директору департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Зловмисники мали отримати 2,13 млн грн. Напередодні їх піймали при отримані останнього траншу в розмірі 1,4 млн грн.

Дії осіб кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, підозрювані вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та не створення штучних перешкод у діяльності підприємства.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 2 жовтня НАБУ заявило про проведення першочергових слідчих дій у цій справі.

Днями на хабарі Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро викрили виконувача обовʼязків голови одного з районних судів Одещини, який вимагав гроші за "правильне" судове рішення.