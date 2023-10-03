Ворог обстріляв з мінометів села Харківщини

Ворог вкотре завдав ударів по Золочівській громаді. Про це повідомили у Харківській ОВА.

"Сьогодні о 14 годині мінометним вогнем російські окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок. Загалом було завдано близько 9 ударів. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено адміністративну будівлю, також зайнялося поле поряд із населеним пунктом", - йдеться у повідомленні ОВА.

Також, під обстріл потрапили села Одноробівка, там пошкоджено 2 будинки. У селі Івашки були влучання по місцевих підприємствах і кладовищу.

В обох населених пунктах внаслідок ворожих ударів пошкоджено мережі газо- та електропостачання. За інформацією станом на зараз, жертв немає.

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав авіаударів по Антонівці. Там постраждали семеро людей, одна людина загинула.