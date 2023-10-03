Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
ГУР підтвердило ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59
ГУР підтвердило ураження Смоленського заводу, де виробляли ракети Х-59
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
"ЄС наближається до критичного моменту у підтримці України", – глава МЗС Литви нагадав про підтримку України
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна приєднується до Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров’я ВООЗ, – Мінцифри

При цьому COVID-сертифікати українців продовжать діяти як і раніше.

Україна приєднується до Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров’я ВООЗ, – Мінцифри
Всесвітня організація охорони здоров'я
Фото: ukrinform.ua

Україна приєднується до Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерство цифрової трансформації України. 

“Всесвітня організація охорони здоров’я створює Глобальну мережу цифрових документів охорони здоров'я ВООЗ. Її головна мета — розширити можливості використання цифрових документів у сфері охорони здоров’я серед держав, які є учасниками цієї мережі”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що Україна також приєднується до Глобальної мережі, що відкриває нові можливості для впровадження та використання е-документів у сфері охорони здоров’я. 

“Це важливий крок для України, який дасть змогу розширити перелік цифрових медичних документів, що формуватимуться так само легко, як і COVID-сертифікати”, - також повідомила пресслужба Мінцифри.

Міністерство зауважує, що після приєднання України до Глобальної мережі ВООЗ для українців, які мають COVID-сертифікати в Дії, нічого не зміниться. Цифровий документ діятиме та функціонуватиме, як і раніше. 

За даними Мінцифри, загалом українці згенерували понад 12,2 мільйона COVID-сертифікатів у Дії. Вони визнаються в ЄС, тож користуватися можна не лише в Україні, а й за кордоном. Окрім цього, у Дії можна згенерувати COVID-сертифікат, якщо ви вакцинувалися за кордоном і лікар в Україні вніс ці дані до ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров'я).

Зараз завершується перехід держав-учасників до Глобальної мережі ВООЗ і перенесення функціоналу COVID-сертифікатів з Довірчої мережі ЄС до Глобальної мережі ВООЗ.

У Мінцифри нагадали, що Україна стала однією з перших країн світу, чиї COVID-сертифікати в застосунку Дія ЄС офіційно визнав.

Зазначимо, влітку LB.ua повідомляв, що ВООЗ збирається встановити тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах. Збірні модульні конструкції встановлять там, де заклади первинної медичної допомоги було пошкоджено або вони більше не підходять із погляду інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies