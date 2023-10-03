Україна приєднується до Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров’я ВООЗ, – Мінцифри

При цьому COVID-сертифікати українців продовжать діяти як і раніше.

Україна приєднується до Глобальної мережі цифрових документів охорони здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерство цифрової трансформації України.

“Всесвітня організація охорони здоров’я створює Глобальну мережу цифрових документів охорони здоров'я ВООЗ. Її головна мета — розширити можливості використання цифрових документів у сфері охорони здоров’я серед держав, які є учасниками цієї мережі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна також приєднується до Глобальної мережі, що відкриває нові можливості для впровадження та використання е-документів у сфері охорони здоров’я.

“Це важливий крок для України, який дасть змогу розширити перелік цифрових медичних документів, що формуватимуться так само легко, як і COVID-сертифікати”, - також повідомила пресслужба Мінцифри.

Міністерство зауважує, що після приєднання України до Глобальної мережі ВООЗ для українців, які мають COVID-сертифікати в Дії, нічого не зміниться. Цифровий документ діятиме та функціонуватиме, як і раніше.

За даними Мінцифри, загалом українці згенерували понад 12,2 мільйона COVID-сертифікатів у Дії. Вони визнаються в ЄС, тож користуватися можна не лише в Україні, а й за кордоном. Окрім цього, у Дії можна згенерувати COVID-сертифікат, якщо ви вакцинувалися за кордоном і лікар в Україні вніс ці дані до ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров'я).

Зараз завершується перехід держав-учасників до Глобальної мережі ВООЗ і перенесення функціоналу COVID-сертифікатів з Довірчої мережі ЄС до Глобальної мережі ВООЗ.

У Мінцифри нагадали, що Україна стала однією з перших країн світу, чиї COVID-сертифікати в застосунку Дія ЄС офіційно визнав.

Зазначимо, влітку LB.ua повідомляв, що ВООЗ збирається встановити тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах. Збірні модульні конструкції встановлять там, де заклади первинної медичної допомоги було пошкоджено або вони більше не підходять із погляду інфраструктури.