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Ворог обстріляв за добу 9 населених пунктів Донеччини, поранені семеро людей

Внаслідок обстрілів пошкоджені 52 цивільних об’єкти.

Ворог обстріляв за добу 9 населених пунктів Донеччини, поранені семеро людей

Упродовж минулої доби, 3 жовтня, росіяни обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. Ворог 13 разів відкривав вогонь по житловому сектору. Поранення дістали семеро людей.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донецької області.

Обстрілів зазнали 9 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, селище Очеретине, села Вишневе, Єлизаветівка, Іллінівка, Шахтарське, Ясна Поляна.

Унаслідок ворожих атак пошкоджені 52 цивільних об’єкти – 26 житлових будинків, магазин, цех, господарча споруда, транспортні засоби, гаражі, лінії електропередач.

На Іллінівку росіяни скинули авіаційну бомбу "ФАБ-500", поранили трьох цивільних осіб. Руйнувань зазнали 6 багатоквартирних будинків і одна приватна оселя, магазин, 7 транспортних засобів.

Ракету "С-300" ворог спрямував на Вишневе – троє мирних жителів отримали поранення. Пошкоджений цех, гаражі, автомобілі. Внаслідок танкового обстрілу поранена людина в Авдіївці. З "Ураганів" російські війська гатили по Шахтарському. Пошкоджені 11 приватних осель. Інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило.

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Нагадаємо, за добу 2 жовтня росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Унаслідок ворожої агресії дістали поранення п’ятеро людей. Пошкоджені приватні будинки, будівля підприємства, АЗС.

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