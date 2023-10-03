Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”

Війна поставила крапку на такому понятті, як Донбас. Сьогодні фактично відбувається деконструкція регіону, який виник з Дикого Поля і внаслідок бойових дій повертається в стан Дикого Поля. Тому питання повернення туди людей відкрите і неоднозначне. Таку думку на дискусійній панелі “Майбутнє українського Донбасу” в рамках спільного проєкту LB.ua EFI Group “Нова країна” висловив Денис Казанський , блогер, політичний оглядач і журналіст, автор книг про Донбас, представник України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Фото: Макс Требухов

“Можна дивитися на конкретні приклади: ми вже маємо на Донбасі низку вщент зруйнованих міст. Тотально. І я думаю, що вони вже ніколи не будуть відновлені, принаймні в тому вигляді, в якому існували. У цьому немає економічного сенсу, і люди, більшість населення, яке з них вийшло, не повернуться”, – вважає Казанський, який сам родом з Донецька.

За його словами, є міста-символи, як, наприклад, Бахмут, яке будуть відновлювати попри економічну доцільність. Але є безліч інших населених пунктів, які заледве чи існуватимуть.

“От є місто Мар'їнка, точніше було місто Мар'їнка на околиці Донецька, там зараз точаться бойові дії. Це місто, яке стало своєрідною фортецею ще з 14 року, і зараз там не залишилося нічого взагалі, тільки фундамент. Є багато і фото, і відео, там абсолютно місячний пейзаж – нічого немає. І я не розумію, як це можна відновити. Чи є в цьому сенс? Мені здається, що дешевше побудувати нове місто в полі, ніж вивозити оце все сміття, розміновувати абощо”, – каже журналіст.

Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Те саме з Попасною.

“Уже навіть росіяни оголосили, що не будуть відновлювати Попасну. Місто на 94% зруйноване. І головне – якщо відновлювати, то заради чого? І раніше в Попасній особливо нічого було робити, не було якихось перспектив, люди їхали звідти. Тікали з таких міст. І цей процес на Донбасі відбувався з 90-х років. Це все почалося давно, а війна добила. Я вважаю, що відбувається така деконструкція Донбасу, яка фактично вже ставить крапку на самому понятті "Донбас". Ми кажемо, що залишиться Донецька область і Луганська, а от чи залишиться Донбас – велике питання, і все йде до того, що не залишиться”, – зазначив Денис Казанський.

Це при тому, що війна ще не скінчилася, додав він, ми ж не заходимо завтра відновлювати ці міста. Війна триває. Яким це залишиться, коли закінчаться бойові дії, теж незрозуміло.

“Може, там і не буде навіть того, що зараз є. Там відбувається не те що демографічна катастрофа, а фактично знелюднення – люди їдуть хто куди: кому ближчі українці – в Україну, хтось – у Європу, хтось – у Росію, але вони просто тікають звідти. По-перше, там зараз неможливо жити, а по-друге, ніхто не вірить у перспективу”, – вважає блогер.

Крім того, він розповів, що Росія оголосила про закриття всіх шахт, окрім 10. А більшість міст в області від початку були засновані як гірничі – навколо шахт і заради шахтарів. Закрити шахти – означає забрати сенс існування міста, переконаний Казанський.

Фото: Макс Требухов

“Зникли підприємства, заради яких усе це було засновано, – постає питання, що з цим робити далі. Люди звідти тікають. Залишаються пенсіонери, люди, які не мають змоги виїхати, хворі або маломобільні. Тому в нас може й не бути проблеми, як залучати людей, переконувати і змушувати їх повертатися.

Це війна, яку не можна зараз спрогнозувати. Чи взагалі є сенс щось відновлювати. Якщо глянути на регіон, він повертається в стан Дикого Поля, чого він, можливо, підсвідомо прагнув. Він постав з Дикого Поля і повертається зараз – через цю війну – в стан Дикого Поля”, – відзначив Денис Казанський.

На його думку, не буде попередньої кількості людей. І можливо, доведеться не відбудовувати міста, а дорозселяти якісь.

“Ми не знаємо майбутнього, але здається, що тієї кількості людей, того Донбасу, який розрісся за рахунок промисловості, за рахунок економічного піднесення до регіону, де жили разом на Донеччині і Луганщині 7 мільйонів людей, більше не буде. Він зрівняється з населенням інших областей, де в середньому живе півтора мільйона людей, можливо, й менше.

Це буде просто процес, який призведе до такої рівноваги. Можливо, нам доведеться вирішувати, не як відбудовувати якісь міста, а як дорозселяти, бо людей буде вигідніше кудись переселити, дати їм роботу в іншому місті, житло, ніж відбудовувати якусь Попасну чи Лисичанськ, у якому фізично відбудуєш житло, а далі що? Де там працювати, що буде розвиватися в цих містах, який бізнес, хто туди прийде? Дуже багато питань, на яких я не бачу наразі відповіді”, – резюмував Казанський.