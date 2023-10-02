Данія виділить 2,8 млн доларів на кіберзахист України. У Миколаєві запрацює офіс посольства країни

Цього тижня Данія відкриє офіс Посольства Королівства у Миколаєві.

Про це повідомив глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві.

“Відновлення України не може чекати закінчення війни. Радий анонсувати, що цього тижня Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві”, − сказав він.

Расмуссен підкреслив, що на Копенгаген покладено особливу відповідальність за місто і регіон − і “ми беремо її на себе”.

“Офіс посольства є важливим символом дуже тісного партнерства, яке склалося між Данією та Миколаєвом”, – зазначив міністр.

Дипустанова має забезпечити тісний діалог з регіональною та місцевою владою. Українські потреби у відбудові мають узгоджуватися з данськими організаціями та експертами у секторах водопостачання, енергетики та відходів.

Глава МЗС також повідомив, що Данія зробить внесок у розмірі 20 мільйонів данських крон (2,8 млн доларів) на підтримку кібербезпеки України.

“В Україні існує велика потреба у створенні надійнішої цифрової інфраструктури. Росія використовує кібератаки, щоб знищити критичну інфраструктуру та підірвати довіру до влади”, – додав Расмуссен.

🇩🇰FM @larsloekke: “The rebuilding of Ukraine can’t wait till the war is over. Happy to announce that Denmark will open embassy office in #Mykolaiv this week. We’ve been given a special responsibility for the city and region – and we take it upon us.” #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5I8WYlHQln — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) October 2, 2023

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести держав і Євросоюзу. Серед нових дипломатів − представники Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії і Канади.