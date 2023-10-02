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Данія виділить 2,8 млн доларів на кіберзахист України. У Миколаєві запрацює офіс посольства країни

Дипустанова має відкритися цього тижня.

Данія виділить 2,8 млн доларів на кіберзахист України. У Миколаєві запрацює офіс посольства країни
Ларс Лекке Расмуссен
Фото: twitter.com/DanishMFA

Цього тижня Данія відкриє офіс Посольства Королівства у Миколаєві.

Про це повідомив глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві.

“Відновлення України не може чекати закінчення війни. Радий анонсувати, що цього тижня Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві”, − сказав він. 

Расмуссен підкреслив, що на Копенгаген покладено особливу відповідальність за місто і регіон − і “ми беремо її на себе”.

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“Офіс посольства є важливим символом дуже тісного партнерства, яке склалося між Данією та Миколаєвом”, – зазначив міністр.

Дипустанова має забезпечити тісний діалог з регіональною та місцевою владою. Українські потреби у відбудові мають узгоджуватися з данськими організаціями та експертами у секторах водопостачання, енергетики та відходів.

Глава МЗС також повідомив, що Данія зробить внесок у розмірі 20 мільйонів данських крон (2,8 млн доларів) на підтримку кібербезпеки України.

“В Україні існує велика потреба у створенні надійнішої цифрової інфраструктури. Росія використовує кібератаки, щоб знищити критичну інфраструктуру та підірвати довіру до влади”, – додав Расмуссен.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести держав і Євросоюзу. Серед нових дипломатів − представники Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії і Канади.

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