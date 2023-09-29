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Миколаїв зазнав четвертої поспіль атаки, є влучання в об'єкт інфраструктури

Також вночі ворог вдарив по Куцурубській громаді. 

Миколаїв зазнав четвертої поспіль атаки, є влучання в об'єкт інфраструктури
Ілюстративне фото: Миколаїв
Фото: Вікіпедія

Вранці 29 вересня, близько 4:13, російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. 

Відбулося займання сухої трави, його було ліквідовано о 06:45. Детальна інформація уточнюється, повідомив голова ОВА Віталій Кім у Telegram.

Учора о 08:12 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. "Сьогодні, 29 вересня, о 03:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу ліквідовано, без жертв, постраждалих та руйнувань", – повідомив Кім.

У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

25, 26 і 27 вересня окупанти також атакували Миколаїв. Були влучання в об'єкти інфраструктури на околиці міста. 

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