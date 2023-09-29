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На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости, - ОВА

Таке рішення спрямоване на посилення контррозвідувального режиму.

На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости, - ОВА
Фото: Міністерство оборони України

За підсумками засідання Ради оборони області у Львівській області будуть встановлені додаткові блокпости.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

“Окремо наголошую, що встановлення блокпостів в регіоні спрямоване на посилення контррозвідувального режиму. Це робиться для підвищення безпеки мешканців регіону напередодні опалювального сезону та на фоні регулярних обстрілів ракетами і дронами”, - зазначила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

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Вона закликала мешканців та гостей області звертати увагу та за необхідності повідомляти правоохоронні органи про осіб, які здійснюють фото чи відео фіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури. Це ж стосується і випадків виявлення підозрілих речей чи автівок, можливих нових сусідів з підозрілою поведінкою.

На окремих ділянках автошляхів, зокрема на кільцевій Львова, під час сигналу “Повітряна тривога” в період комендантської години за окремою командою ПВК Захід будуть обмежувати рух транспорту, який видає високий рівень шуму. Це стосується вантажного, великогабаритного транспорту, мотоциклів, скутерів.

Це роблять для того, щоб було простіше виявляти “шахеди”. Обмеження будуть короткотривалими та на окремих ділянках доріг.

Також під час брифінгу анонсували можливу зміну часу комендантської години в найближчому майбутньому, з наближенням зимового періоду.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки викрили агента ФСБ Росії, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки росіян на військову та критичну інфраструктуру області.

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