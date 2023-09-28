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Росіяни ракетами обстріляли Авдіївський коксохімічний завод

Спалахнула пожежа - загорілися залишки нафталіну.

Росіяни ракетами обстріляли Авдіївський коксохімічний завод
Авдіївський коксохім після обстрілів 24 квітня 2022 року
Фото: Facebook/Донецька обласна прокуратура

Удень 28 вересня російські окупанти ракетами обстріляли територію Авдіївського коксохімічного заводу, повідомляє "Суспільне. Донбас".

За словами начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, загарбники випустили дві ракети. 

На підприємстві спалахнула пожежа - загорілися залишки нафталіну.

Як повідомив нардеп Муса Магомедов, пожежа охопила скрубери цеху уловлювання.

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Нагадаємо, завод неодноразово ставав ціллю атак окупантів. Торік навесні росіяни обстріляли Авдіївський коксохім із РСЗВ. Було пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех уловлювання.

Згодом війська РФ знову вдарили по заводу. Тоді загинули 10 людей, ще 145 були поранені.

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