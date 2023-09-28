У Херсоні від російського артобстрілу загинули три людини

28 вересня близько 18.00 російські військові обстріляли житлові квартали Херсона, імовірно з артилерії.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
У результаті атаки загинули три людини.
Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, згодом встановили особу однієї із загиблих.
"Жінці 43 роки. Відомо, що всі три загиблих жінки у момент ворожої атаки перебували на вулиці", - додав Мрочко.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Згодом стався "приліт" артилерійського снаряду по вулиці, де перебували троє жінок. Інших постраждалих немає.
Поблизу місця події евакуювали двох малолітніх. Їх оглянули медики, наразі з ними працює психолог.
Нагадаємо, нині зранку росіяни обстрілювали Херсонську область: били по селищу Антонівка та селу Золота Балка. У результаті отримали поранення троє осіб.