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У Херсоні від російського артобстрілу загинули три людини

На момент обстрілу вони перебували на вулиці.

У Херсоні від російського артобстрілу загинули три людини
Фото: Херсонська обласна прокуратура

28 вересня близько 18.00 російські військові обстріляли житлові квартали Херсона, імовірно з артилерії.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

У результаті атаки загинули три людини.

Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, згодом встановили особу однієї із загиблих. 

"Жінці 43 роки. Відомо, що всі три загиблих жінки у момент ворожої атаки перебували на вулиці", - додав Мрочко.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Згодом стався "приліт" артилерійського снаряду по вулиці, де перебували троє жінок. Інших постраждалих немає.

Поблизу місця події евакуювали двох малолітніх. Їх оглянули медики, наразі з ними працює психолог.

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Нагадаємо, нині зранку росіяни обстрілювали Херсонську область: били по селищу Антонівка та селу Золота Балка. У результаті отримали поранення троє осіб.

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