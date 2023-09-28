Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Від "Армії дронів" на фронт передали ще 1740 розвідувальних, ударних та інших безпілотників

Військові отримають також 414 оптико-електронних комплексів «Сова».

Від "Армії дронів" на фронт передали ще 1740 розвідувальних, ударних та інших безпілотників
Фото: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

У межах проєкту "Армія дронів" 1740 розвідувальних, ударних та інших дронів і авіаційних комплексів передали на фронт.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Серед дронів: 

  • ударні безпілотники «Вампір»;
  • розвідувальні БпАК «Лелека»;
  • FPV-дрони «Фенікс»;
  • авіаційні комплекси Penguin та Avenger;
  • Matrice, Mavic та інші БпЛА.

Окрім того, військові отримають ще 414 оптико-електронних комплексів «Сова», які необхідні для визначення координат ворожих цілей та корегування вогню.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, цього року, як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, виробництво українських безпілотників вже зросло у понад 100 разів.

Минулого тижня "Армія дронів" побила рекорд знищених російських гармат - загальна кількість ураженої техніки сягнула 205 одиниць.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies