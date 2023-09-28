Від "Армії дронів" на фронт передали ще 1740 розвідувальних, ударних та інших безпілотників

У межах проєкту "Армія дронів" 1740 розвідувальних, ударних та інших дронів і авіаційних комплексів передали на фронт.
Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Серед дронів:
- ударні безпілотники «Вампір»;
- розвідувальні БпАК «Лелека»;
- FPV-дрони «Фенікс»;
- авіаційні комплекси Penguin та Avenger;
- Matrice, Mavic та інші БпЛА.
Окрім того, військові отримають ще 414 оптико-електронних комплексів «Сова», які необхідні для визначення координат ворожих цілей та корегування вогню.
Нагадаємо, цього року, як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, виробництво українських безпілотників вже зросло у понад 100 разів.
Минулого тижня "Армія дронів" побила рекорд знищених російських гармат - загальна кількість ураженої техніки сягнула 205 одиниць.