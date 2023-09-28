Від "Армії дронів" на фронт передали ще 1740 розвідувальних, ударних та інших безпілотників

У межах проєкту "Армія дронів" 1740 розвідувальних, ударних та інших дронів і авіаційних комплексів передали на фронт.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Серед дронів:

ударні безпілотники «Вампір»;

розвідувальні БпАК «Лелека»;

FPV-дрони «Фенікс»;

авіаційні комплекси Penguin та Avenger;

Matrice, Mavic та інші БпЛА.

Окрім того, військові отримають ще 414 оптико-електронних комплексів «Сова», які необхідні для визначення координат ворожих цілей та корегування вогню.

Нагадаємо, цього року, як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, виробництво українських безпілотників вже зросло у понад 100 разів.

Минулого тижня "Армія дронів" побила рекорд знищених російських гармат - загальна кількість ураженої техніки сягнула 205 одиниць.