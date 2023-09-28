НАТО обговорюватиме поліпшення ситуації з виробництвом боєприпасів на форумі в Стокгольмі

Додатковою можливістю у контексті нарощення виробництва стане і форум оборонних індустрій у Києві.

НАТО обговорюватиме поліпшення ситуації з виробництвом боєприпасів на промисловому форумі в Стокгольмі, який запланований на тиждень.

Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Столтенберга, наразі НАТО має рамкові контракти на виробництво основних боєприпасів на 2,4 млрд євро. Із цієї суми 1 млрд – це вже укладені контракти, зокрема, на виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, протитанкової зброі та боєприпасів для основних бойових танків.

Генсек Альянсу відзначив, що форуми у Стокгольмі та Києві (форум оборонних індустрій) - це додаткові можливості в контексті нарощення потужностей виробництва.

Столтенберг наголосив, що потрібні "тверді контракти", оскільки в такому випадку будуть інвестиції і налагоджуватиметься виробництво.

Нагадаємо, генсек Альянсу з візитом перебуває нині у Києві. З Президентом Зеленським вони обговорили потреби української армії та, зокрема, посилення ППО.

Щодо збільшення потужностей виробництва боєприпасів, то партнери, наприклад, США, планують виробляти 100 тисяч снарядів калібру 155-мм, а ЄС готовий подвоїти виробництво артилерійських снарядів.