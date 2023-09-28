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В Ірландії затримали судно з 2,2 тоннами кокаїну. У цій справі допитують трьох українців

Цей випадок став найбільшим вилученням наркотику в історії країни.

В Ірландії затримали судно з 2,2 тоннами кокаїну. У цій справі допитують трьох українців
Фото: www.rte.ie

Поліція Ірландії вилучила понад 2,2 тонни кокаїну вартістю близько 157 млн євро із суховантажу, затриманого під час операції біля берегів Корка.

Про це повідомила ірландська телерадіокомпанія RTE.

Зазначається, що це стало найбільшим вилученням наркотику в історії держави.

"Сховок із кокаїном на вантажному судні, захопленому владою вчора біля берегів Корка, оцінюють у 157 млн євро. Сьогодні вранці на пресконференції помічник комісара Національної поліції Джастін Келлі заявив, що на судні MV Matthew було виявлено 2,2 тонни кокаїну і що це була найбільша партія наркотиків, яку будь-коли було виявлено в штаті", - йдеться в повідомленні.

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Затримане судно MV Matthew обшукують і проводять судово-медичну експертизу. На момент затримання судна на борту перебували 25 осіб. Поліція допитує у справі шістьох, троє з них - громадяни України.

Нагадаєм, раніше прикордонна служба Польщі вилучила майже 440 кілограмів кокаїну на 180 мільйонів злотих (43,6 мільйона доларів) у балтійському порту Гдиня. Наркотик був захований у контейнерах, наповнених дошками з Болівії та доставлених із Чилі.

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