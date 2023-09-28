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Болгарія відмовиться від російської нафти раніше дедлайну ЄС, - Bloomberg

Парламент ухвалив постанову про поступове припинення імпорту російської сирої нафти вже до жовтня 2024 року.

Болгарія відмовиться від російської нафти раніше дедлайну ЄС, - Bloomberg
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Парламент Болгарії ухвалив постанову про поступове припинення імпорту російської сирої нафти вже до жовтня 2024 року, а не до кінця року, як планувалося.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як відомо, Болгарія та кілька інших країн Євросоюзу звільнені від заборони ЄС на імпорт російської сирої нафти до кінця 2024 року, але офіційна Софія вирішила пришвидшити цей процес.  Законодавці проголосували за скорочення використання російської нафти на НПЗ "Лукойл" до 80% до кінця цього року та повне його припинення до жовтня наступного.

Зазначаєтся, що уей крок змусить місцевий НПЗ "Лукойл-Нафтохім" шукати альтернативну сировину. Це важка задача, оскільки завод переробляє переважно російську сиру нафту, а найбільш очевидна заміна їй - нафта з Казахстану - вже користується попитом у сусідній Румунії.

Видання також повідомило, що за останні тижні поставки російської нафти Urals через Чорне море до Болгарії зросли і  перевищили 180 000 барелів за день. 

Нагадаємо, що Росія очікує отримати $11 млрд додаткового доходу від енергетики попри обмеження ціни на нафту.

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