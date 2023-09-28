Нагірний Карабах припинить існування з 1 січня 2024

Голова сепаратистів Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян оголосив, що з 1 січня 2024 "Республіка Арцах" припинить своє існування. Про це повідомляє Associated Press.

Очільник невизнаної республіки оголосив, що будуть розпущені всі "урядові" установи та організації. Він уже підписав відповідний документ.

Шахрманян був поставлений на чолі невизнаної республіки росіянами.

Вірменське "Радіо Свобода" зазначило, що в указі йдеться про "складну військово-політичну ситуацію" і що з міркувань інтересів народу Арцаху та враховуючи домовленість, досягнуту за посередництва російського "миротворчого" контингенту з представниками Азербайджанської Республіки, вирішили до 1 січня 2024 розпустити все установи, що перебувають у відомстві.

Населення має ознайомитися з умовами реінтеграції, які надала Азербайджанська Республіка.

Нагадаємо, що Нагірний Карабах – регіон на Південному Кавказі. Міжнародно визнаний як територія Азербайджану, але там переважає вірменське населення. Територіальні суперечки між країнами тривають після розпаду СРСР, за часів якого регіон був автономною областю Азербайджану.

Напередодні розпаду СРСР область прагнула стати частиною Вірменії, а в 1991 навіть проголосила незалежність, щоправда, майже ніхто її не визнав. Після цього почалася карабаська війна (1992-1994), під час якої Вірменія завдяки більшим силам встановила контроль над регіоном і окупувала ще й іншу частину Азербайджану. Відтоді між сторонами періодично виникали збройні сутички.

В 2020 градус напруги доріс до масштабного протистояння. Унаслідок бойових дій Азербайджан відвоював собі всі раніше окуповані вірменами території та частину Нагірного Карабаху. В непідконтрольній Азербайджану частині регіону розгорнули росіян-"миротворців".

У середині вересня 2023 Азербайджан проголосив у Нагірному Карабасі "антитерористичну операцію", що завершилася згодою Нагірного Карабаху роззброїти свою армію, вивести важку техніку та почати перемовини про інтеграцію із Азербайджаном.

У ході цього загострення в регіоні вбили декількох російських військових, зокрема високопоставлених, а у Вірменії спалахнули антиурядові протести.

Уряд Вірменії стверджує, що станом на вчора з Нагірного Карабаху на вірменську територію евакуювалися близько 53 000 людей. За офіційними даними, загалом там жили 120 000 вірмен.