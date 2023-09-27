Прем'єр Канади Трюдо вибачився після того, як ветерана СС "Галичина" запросили на виступ Зеленського

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився від імені парламенту Канади після того, як ветеран СС "Галичина" був включений минулого тижня в захід на честь президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє CBC News.

“Це була помилка, яка глибоко збентежила парламент і Канаду. Усі ми, хто був у цьому Палаті в п’ятницю, глибоко шкодуємо, що стояли й плескали, хоча ми робили це, не знаючи контексту”, – сказав Трюдо.

Він наголосив, що це було жахливе порушення пам'яті мільйонів людей, які загинули в Голокості.

Трюдо також сказав, що “Канада глибоко шкодує” про залучення Зеленського, який був зображений аплодуючим ветерану СС “Галичина”, що використовували російські пропагандисти.

В свою чергу Канада надіслала вибачення Зеленському та українській делегації дипломатичними каналами.

Нагадаємо, спікер Палати громад парламенту Канади Ентоні Рота подав у відставку. Такий крок зумовлений тиском на Роту, бо він запросив до парламенту минулого тижня під час візиту президента Володимира Зеленського ветерана української дивізії СС "Галичина".