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Прем'єр Канади Трюдо вибачився після того, як ветерана СС "Галичина" запросили на виступ Зеленського

Канада надіслала вибачення Зеленському та українській делегації дипломатичними каналами.

Прем'єр Канади Трюдо вибачився після того, як ветерана СС "Галичина" запросили на виступ Зеленського
Фото: ОП

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився від імені парламенту Канади після того, як ветеран СС "Галичина" був включений минулого тижня в захід на честь президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє CBC News.

“Це була помилка, яка глибоко збентежила парламент і Канаду. Усі ми, хто був у цьому Палаті в п’ятницю, глибоко шкодуємо, що стояли й плескали, хоча ми робили це, не знаючи контексту”, – сказав Трюдо.

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Він наголосив, що це було жахливе порушення пам'яті мільйонів людей, які загинули в Голокості.

Трюдо також сказав, що “Канада глибоко шкодує” про залучення Зеленського, який був зображений аплодуючим ветерану СС “Галичина”, що використовували російські пропагандисти.

В свою чергу Канада надіслала вибачення Зеленському та українській делегації дипломатичними каналами.

Нагадаємо, спікер Палати громад парламенту Канади Ентоні Рота подав у відставку. Такий крок зумовлений тиском на Роту, бо він запросив до парламенту минулого тижня під час візиту президента Володимира Зеленського ветерана української дивізії СС "Галичина".

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