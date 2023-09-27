США запровадили безвізовий режим для Ізраїлю

В'їзд із туристичними чи діловими цілями без візових документів стане можливим після 30 листопада.

27 вересня США включили Ізраїль до Програми безвізового режиму (VWP).

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Ізраїль став 41 членом Програми безвізового режиму.

До 30 листопада цього року року Електронну систему дозволу на в'їзд (ESTA) буде оновлено, і це дозволить громадянам Ізраїлю подавати заявки на поїздку до Сполучених Штатів із туристичними чи діловими цілями на строк до 90 днів без попереднього отримання візи.

Над цим питанням країни працювали понад десять років. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що безвіз між обома державами є "найважливішим кроком уперед у нашому стратегічному партнерстві з Ізраїлем, яке ще більше зміцнить давню взаємодію між людьми, економічну співпрацю та координацію безпеки між нашими країнами".

Держдеп зазначає, що VWP передбачає партнерство з державами, які відповідають "суворим вимогам, пов'язаним із боротьбою з тероризмом, правоохоронною діяльністю, імміграційним контролем, безпекою документів та прикордонним контролем".

Перед цим включенням до програми Ізраїль вніс зміни до своєї політики, щоб відповідати вимогам безвізового в'їзду про поширення взаємних привілеїв на всіх громадян США, незалежно від національного походження, релігії чи етнічної приналежності. Штати стежили за дотриманням Ізраїлем цих вимог та взаємодіяло з американцями палестинського походження.

Нагадаємо, торік більшість членів парламенту Канади підтримали негайне скасування візового режиму з Україною. А Німеччина продовжила безвіз для українців до 180 днів.

Тим часом через різке збільшення кількості депортацій українських біженців з Ізраїлю уряд розглядає можливість призупинення безвізового режиму з Ізраїлем.