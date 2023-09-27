Клінтон “вколола” Путіна щодо розширення НАТО: “Володимире, ти сам це накликав”

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон у вівторок “вколола” президента Росії Володимира Путіна щодо розширення НАТО, сказавши: “Шкода, Володимире. Ти сам це накликав”.
Такий коментар Клінтон зробила під час церемонії оприлюднення її офіційного портрета у Держдепартаменті, пише Reuters.
Клінтон припустила, що, можливо, через "спадщину Трампа щодо відчуження союзників" виникали сумніви щодо здатності США залучити підтримку на бік України, щоб протистояти вторгненню Росії у 2022 році.
“Люди, можливо, сумнівалися в цьому, тому що ми спалили стільки мостів з нашими союзниками та нашими друзями”, − сказала вона.
“Здавалося б, що відновити зовнішню політику... яка фактично привертає людей до нас, а не відштовхує їх, буде надзвичайно складно. І справді так було, але ми цього досягнули”, – додала Клінтон.
За її словами, президент США, демократ Джо Байден дотримувався багатьох пріоритетів адміністрації Обами, в якій Клінтон була головним дипломатом США, а Байден − віцепрезидентом.
“Захищати демократію в Україні, розширювати НАТО − зазначу, дуже шкода, Володимире, ти сам це накликав. Ми завжди говорили: людей не змушують вступати в НАТО. Люди обирають і хочуть вступати в НАТО”, − підкреслила ексдипломатка.
Today, I was honored to return to the @StateDept and join @SecBlinken in unveiling my official portrait as 67th Secretary of State.— Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 26, 2023
We're delighted to share it with the American public right here, in case you don't make it in person to headquarters in Foggy Bottom anytime soon. pic.twitter.com/YcPymY77aq
Нагадаємо, раніше Клінтон заявила, що неспроможність зупинити Росію буде катастрофічною з точки зору розв’язання китайської агресії. За її словами, у 2008 році, коли Росія вдерлась до Грузії, всі схиляли Путіна до перемовин, однак насправді ніхто нічого не робив.