Клінтон “вколола” Путіна щодо розширення НАТО: “Володимире, ти сам це накликав”

"Людей не змушують вступати в НАТО. Люди обирають і хочуть вступати в НАТО”

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон у вівторок “вколола” президента Росії Володимира Путіна щодо розширення НАТО, сказавши: “Шкода, Володимире. Ти сам це накликав”.

Такий коментар Клінтон зробила під час церемонії оприлюднення її офіційного портрета у Держдепартаменті, пише Reuters.

Клінтон припустила, що, можливо, через "спадщину Трампа щодо відчуження союзників" виникали сумніви щодо здатності США залучити підтримку на бік України, щоб протистояти вторгненню Росії у 2022 році.

“Люди, можливо, сумнівалися в цьому, тому що ми спалили стільки мостів з нашими союзниками та нашими друзями”, − сказала вона.

“Здавалося б, що відновити зовнішню політику... яка фактично привертає людей до нас, а не відштовхує їх, буде надзвичайно складно. І справді так було, але ми цього досягнули”, – додала Клінтон.

За її словами, президент США, демократ Джо Байден дотримувався багатьох пріоритетів адміністрації Обами, в якій Клінтон була головним дипломатом США, а Байден − віцепрезидентом.

“Захищати демократію в Україні, розширювати НАТО − зазначу, дуже шкода, Володимире, ти сам це накликав. Ми завжди говорили: людей не змушують вступати в НАТО. Люди обирають і хочуть вступати в НАТО”, − підкреслила ексдипломатка.

Today, I was honored to return to the @StateDept and join @SecBlinken in unveiling my official portrait as 67th Secretary of State.



We're delighted to share it with the American public right here, in case you don't make it in person to headquarters in Foggy Bottom anytime soon. pic.twitter.com/YcPymY77aq — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 26, 2023

Нагадаємо, раніше Клінтон заявила, що неспроможність зупинити Росію буде катастрофічною з точки зору розв’язання китайської агресії. За її словами, у 2008 році, коли Росія вдерлась до Грузії, всі схиляли Путіна до перемовин, однак насправді ніхто нічого не робив.