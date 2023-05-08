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Неспроможність зупинити Росію буде катастрофічною з точки зору розв’язання китайської агресії, - Гілларі Клінтон

Клінтон розповіла, що у 2008 році, коли Росія вдерлась до Грузії, всі схиляли Путіна до перемовин, при цьому насправді ніхто нічого не робив. 

Неспроможність зупинити Росію буде катастрофічною з точки зору розв’язання китайської агресії, - Гілларі Клінтон
Фото: EPA

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон вважає, що російське вторгнення до України стало можливим через неспроможність світової спільноти адекватно відреагувати на попередню агресію Путіна.

Про це повідомляє Укрінформ.

“У наших інтересах зупинити Росію”, - зауважила Клінтон, оскільки повторна неспроможність спинити РФ “буде катастрофічною з точки зору розв’язання китайської агресії”.

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Клінтон  розповіла, що у 2008 році, коли Росія вдерлась до Грузії, всі схиляли Путіна до перемовин, при цьому насправді ніхто нічого не робив. 

“Подумайте про уроки, які з цього виніс Путін”, - сказала Клінтон.

У 2014 році, під час першого вторгнення РФ до України, “знову звучало: божечки, було б добре, якби він цього не робив, це дуже прикро, але у нас є інші проблеми, на яких треба зосередитися, інші місця, які потребують уваги”. 

Клінтон наголосила - з цього Путін зрозумів, що йому може зійти з рук вторгнення до інших країн, втручання у вибори й скупка впливу.

Ексдержсекретарка підкреслила, що єдиним рішенням тепер є перемога України. А для цього їй потрібна підтримка із усім необхідним міжнародної спільноти. 

Нагадаємо, колишній президент США Білл Клінтон (1993 - 2001 роки) сказав, що він ще 2011 року помітив реваншистські наміри російського президента Володимира Путіна і бачив загрозу війни для України.

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