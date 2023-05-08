Боррель закликав Іран припинити підтримку війни Росії проти України

Глава євродипломатії також засудив страту шведсько-іранського громадянина Хабіба Чааба та попросив Іран не страчувати німецько-іранського громадянина Джамшида Шармада.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів розмову з міністром закордонних справ Ірану Аміром Абдоллахіаном.

Як ідеться в дописі Борреля у твітері, глава євродипломатії закликав Іран припинити підтримку війни Росії проти України.

Також сторони обговорили співпрацю Ірану та МАГАТЕ, як набирає обертів.

"Я підкреслив, що Іран повинен продовжувати це, припинити підтримку війни Росії проти України та припинити використовувати громадян ЄС у політичних інтересах", - зазначив Боррель.

Крім того, Верховний представник ЄС засудив страту шведсько-іранського громадянина Хабіба Чааба та попросив Іран не страчувати німецько-іранського громадянина Джамшида Шармада.

Нагадаємо, у лютому Німеччина вислала двох працівників посольства Ірану в Берліні у зв'язку з ухваленням смертного вироку ірансько-німецькому громадянину Джамшиду Шармаду.

До цього Великобританія ввела санкції проти генпрокурора Ірану після страти колишнього заступника міністра оборони країни - у 2019 році чиновника засудили за шпигунство на користь Британії.

Того ж місяця у Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки протестувальникам. На той момент було офіційно відомо про страту чотирьох людей, які брали участь у протестах.