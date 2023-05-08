У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
ГоловнаСвіт

Боррель закликав Іран припинити підтримку війни Росії проти України

Глава євродипломатії також засудив страту шведсько-іранського громадянина Хабіба Чааба та попросив Іран не страчувати німецько-іранського громадянина Джамшида Шармада.

Боррель закликав Іран припинити підтримку війни Росії проти України
Фото: EPA

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів розмову з міністром закордонних справ Ірану Аміром Абдоллахіаном.

Як ідеться в дописі Борреля у твітері, глава євродипломатії закликав Іран припинити підтримку війни Росії проти України.

Підписуйтесь на наш Google News

Також сторони обговорили співпрацю Ірану та МАГАТЕ, як набирає обертів. 

"Я підкреслив, що Іран повинен продовжувати це, припинити підтримку війни Росії проти України та припинити використовувати громадян ЄС у політичних інтересах", - зазначив Боррель.

Крім того, Верховний представник ЄС засудив страту шведсько-іранського громадянина Хабіба Чааба та попросив Іран не страчувати німецько-іранського громадянина Джамшида Шармада.

Нагадаємо, у лютому Німеччина вислала двох працівників посольства Ірану в Берліні у зв'язку з ухваленням смертного вироку ірансько-німецькому громадянину Джамшиду Шармаду

До цього Великобританія ввела санкції проти генпрокурора Ірану після страти колишнього заступника міністра оборони країни - у 2019 році чиновника засудили за шпигунство на користь Британії.

Того ж місяця у Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки протестувальникам. На той момент було офіційно відомо про страту чотирьох людей, які брали участь у протестах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies