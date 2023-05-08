Ердоган на передвиборчому мітингу пригрозив “поховати в урнах для голосування тих, хто підтримує ЛГБТ”

Очільник Туреччини посилив риторику проти своїх опонентів за тиждень до виборів, які, як очікується, будуть жорсткими.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, лідер Партії справедливості та розвитку (ПСР) під час передвиборчого мітингу у Стамбулі звинуватив опозицію у підтримці ЛГБТ, пише Reuters.

Очільник країни посилив риторику проти своїх опонентів за тиждень до виборів, які, як очікується, будуть жорсткими.

Він звернувся до консервативних мусульманських виборців. “Партія ПСР та інші партії в нашому альянсі ніколи не будуть проЛГБТ, тому що сім’я для нас є святою. Ми поховаємо тих, хто є прихильниками ЛГБТ, в урну для голосування”, – сказав він натовпу.

Окрім того, в Ерзурумі протестувальники закидали під час мітингу камінням мера Стамбула Екрема Імамоглу − члена головної опозиційної Республіканської народної партії. Східне місто є оплотом політичної сили Ердогана. Імамоглу заявив, що під час події постраждали дев'ять осіб.

Фото: EPA/UPG Ердоган проводить передвиборний мітинг у Стамбулі

Президентські та парламентські вибори в Туреччині мають відбутися 14 травня, і опитування громадської думки показують, що Ердоган зіткнувся з найбільшою виборчою проблемою за два десятиліття перебування при владі.

Нагадаємо, експерти вважають, що навіть у разі поразки на виборах Ердоган може не передати владу своєму наступнику без боротьби.

Туреччина проводить вибори кожні п'ять років. Кандидатів у президенти можуть висувати партії, які подолали 5%-ий бар'єр на останніх парламентських виборах, або на посаду можуть претендувати особи, які зібрали щонайменше 100 тисяч підписів на підтримку свого висування.

Президентом обирається кандидат, який набрав більше 50% голосів у першому турі, але якщо жоден з кандидатів не набере більшості голосів, вибори переходять у другий тур між двома кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі.