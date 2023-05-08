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Ердоган на передвиборчому мітингу пригрозив “поховати в урнах для голосування тих, хто підтримує ЛГБТ”

Очільник Туреччини посилив риторику проти своїх опонентів за тиждень до виборів, які, як очікується, будуть жорсткими.

Ердоган на передвиборчому мітингу пригрозив “поховати в урнах для голосування тих, хто підтримує ЛГБТ”
Ердоган проводить передвиборний мітинг у Стамбулі, 7 травня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, лідер Партії справедливості та розвитку (ПСР) під час передвиборчого мітингу у Стамбулі звинуватив опозицію у підтримці ЛГБТ, пише Reuters.

Очільник країни посилив риторику проти своїх опонентів за тиждень до виборів, які, як очікується, будуть жорсткими.

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Він звернувся до консервативних мусульманських виборців. “Партія ПСР та інші партії в нашому альянсі ніколи не будуть проЛГБТ, тому що сім’я для нас є святою. Ми поховаємо тих, хто є прихильниками ЛГБТ, в урну для голосування”, – сказав він натовпу.

Окрім того, в Ерзурумі протестувальники закидали під час мітингу камінням мера Стамбула Екрема Імамоглу − члена головної опозиційної Республіканської народної партії. Східне місто є оплотом політичної сили Ердогана. Імамоглу заявив, що під час події постраждали дев'ять осіб.

Ердоган проводить передвиборний мітинг у Стамбулі
Фото: EPA/UPG
Ердоган проводить передвиборний мітинг у Стамбулі

Президентські та парламентські вибори в Туреччині мають відбутися 14 травня, і опитування громадської думки показують, що Ердоган зіткнувся з найбільшою виборчою проблемою за два десятиліття перебування при владі.

Нагадаємо, експерти вважають, що навіть у разі поразки на виборах Ердоган може не передати владу своєму наступнику без боротьби.

Туреччина проводить вибори кожні п'ять років. Кандидатів у президенти можуть висувати партії, які подолали 5%-ий бар'єр на останніх парламентських виборах, або на посаду можуть претендувати особи, які зібрали щонайменше 100 тисяч підписів на підтримку свого висування.

Президентом обирається кандидат, який набрав більше 50% голосів у першому турі, але якщо жоден з кандидатів не набере більшості голосів, вибори переходять у другий тур між двома кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі.

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