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Заступники міністрів оборони України, Туреччини і РФ обговорять 5 травня зернову угоду, – Reuters

Зустріч має відбутися у Стамбулі.

Заступники міністрів оборони України, Туреччини і РФ обговорять 5 травня зернову угоду, – Reuters
Фото: Facebook/Олександр Кубраков

Заступники міністрів оборони Росії, України та Туреччини зустрінуться в Стамбулі в п’ятницю, щоб обговорити угоду, яка дозволяє експорт українського зерна Чорним морем.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра оборони Туреччини Хулусі Акара.

“Під час зустрічі будуть обговорюватися деякі питання, починаючи з зернової ініціативи. У зв'язку з цим можна сказати, що сторони тепло ставляться до продовження терміну. Наше бажання, щоб ця ініціатива була продовжена без проблем", – сказав він.

Однак, як зазначає Guardian, останніми днями публічні заяви Росії про перспективи продовження угоди були зовсім не теплими. Вчора речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що частина угоди, яка стосується інтересів Росії, не виконується, і що можливості для продовження угоди зменшуються.

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Нагадаємо, угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати зерно, яке опинилося в пастці через російське вторгнення, з українських чорноморських портів.

Росія дала зрозуміти, що не дозволить угоді, укладеній у липні минулого року, продовжуватись після 18 травня, оскільки не було виконано низку ультиматумів щодо сприяння експорту її власного зерна та добрив.

В останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.

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