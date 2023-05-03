Нова Зеландія заявила про антиросійські санкції і $3 млн допомоги Україні

Також продовжено навчання українських військових у Лондоні.

Уряд Нової Зеландії оголосив про збільшення підтримки України. Країна виділить 5 мільйонів новозеландських доларів ($3,1 млн) на низку ініціатив.

Про це зявив прем'єр-міністр Кріс Гіпкінс, пише The Guardian.

Кошти виділять на програми Українського гуманітарного фонду, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду та Трастового фонду для потерпілих.

Буде введено додаткові санкції щодо 18 юридичних та 9 фізичних осіб, які підтримують Росію.

Також до 30 червня 2024 року продовжать розгортання 95 новозеландських військовослужбовців, які навчають українські війська поблизу Лондона. Двоє співробітників візьмуть участь у західних програмах космічної підготовки в Польщі, але не приїдуть в Україну, додав Хіпкінс.

“На жаль, конфлікт, здається, триватиме ще деякий час. Ми та партнери-однодумці не відступимо і не дозволимо Росії нав’язати свою силу невинному народу України”, − сказав Гіпкінс.

Зазначимо, з березня 2022 року Нова Зеландія направила 440 військовослужбовців для підтримки України. 300, з них навчали українських військових у Британії.

Раніше країна вводила санкції проти Росії у лютому, до списку внесли 87 осіб з військової та політичної "еліти".

У квітні міністри оборони України та Нової Зеландії провели переговори стосовно майбутньої співпраці.