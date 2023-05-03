​Українські хактивісти зламали пошти першого заступника голови комітету з безпеки Держдуми РФ

Серед іншого він підтримував накладення санкцій на росіян, які не бажають брати участь у війні проти України.

Українські хактивісти команди “Кібер Спротив” зламали електронні пошти першого заступника голови комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Андрія Лугового та його оточення.

Матеріали із кореспонденції Лугового, депутатські запити та інші відомості хакери ексклюзивно передали для аналізу волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Сам депутат Луговий, як державний діяч і російський пропагандист, привернув увагу хактивістів через зухвалі коментарі на тему скандального ухвалення 11 квітня 2023 року одразу в другому та третьому читанні так званого “Закону про електронні повістки”. Він також виступив активним лобістом накладання обмежень (санкцій) на росіян, які не бажають брати участь у війні проти України та отримувати повістки.

Фото: informnapalm.org

Злам пошти Лугового

Українські хакери отримали доступ до пошти Лугового і його родини, також був отриманий доступ до пошти його канцелярії. У цій публікації, щоб не перевантажувати читачів матеріалами, показані тільки деякі особисті документи, що стосуються Андрія Лугового та його законотворчої діяльності.

Фото: Злам пошти Лугового

Луговий Андрій Костянтинович (рос. – Луговой Андрей Константинович), 19.09.1966 року народження, паспорт РФ: 45 11 282676, актуальна адреса прописки та проживання: м. Москва, Лялин провулок, буд 7/2, будівля 1, кв.20.

Фінанси

Окремо надані для ознайомлення посилання на скан-копії фінансових документів:

Довідка про доходи та майно Лугового та його членів родини за 2022 рік, підписана 22 березня 2023 року (PDF)

Довідка про банківські рахунки дружини станом на 14 березня 2023 (PDF)

Довідка про доходи з ТОВ “БЕС” за 2021 рік (PDF).

Експертна оцінка ТОВ “БЕС” (PDF)

Виписка з реєстру ТОВ “БЕС” (PDF)

У декларації за 2022 рік бачимо, що Луговий отримав доходу 8 мільйонів рублів, а його дружина отримала дохід – 34 мільйони рублів. Виходить, що вона “головна годувальниця” в родині Лугових?

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

Здебільшого, це дохід від продажу росіянам електроенергії Братськими електричними мережами – БЕС, Іркутська область РФ, де частка капіталу належить дружині Лугового. Важко уявити, які були би дивіденди Ксенії Лугової, якби у 2018 році вона не передала “у власність” Андрія Андрійовича Агафонова майже 111 тисяч акцій акціонерного товариства “Братська електромережева компанія” на 85 мільйонів рублів.

Також в пошті Лугового ми знайшли довіреності Лугового на Агафонова, що натякає на те, що Агафонов як мінімум бізнес-партнер Лугового, а як максимум – його тіньовий гаманець для приховання статків та капіталів.

Але те, що дружина і бізнес-партнер Лугового мають зиск з продажу електроенергії в Іркутській області суттєво пояснює, чому зараз Луговий активно лобіює прийняття в РФ закону про криптовалюти. 28 квітня 2023 в Парламентській газеті вийшло велике інтерв’ю про його законопроект про майнінг криптовалют.

В нього є електроенергія, яка потрібна для майнінгу. Багато електроенергії – багато крипти, ще більші дивіденти від БЕС.

Ну і можна буде знову вкластися у який-небудь “доходный бизнес”. Як, наприклад, у 2018 році, коли Лугові шукали нерухомість у Москві. Нерухомість, що коштує більше сукупного річного доходу депутата комітету держбезпеки та протидії корупції та його дружини.

Депутатські запити Лугового

Окремої уваги заслуговують доноси та депутатські запити, які постійно робить Андрій Луговий. Ось, наприклад, запит від 21.03.2023 (PDF) щодо надання “благодійної підтримки” в розмірі 5 млн рублів на пам’ятник. Або запит до прокурора від 13.02.2023 (PDF) з вимогою перевірити діяльність жіночого громадського об’єднання “Мягкая сила“, яке нібито “спонукає росіян до протесту” проти проведення “спеціальної військової операції” в Україні. А ось запит до Генерального прокурора від 06.12.2022 (PDF) з вимогою визнати “Легион “Свобода России“ екстремістською організацією та заборонити їхню символіку. Цікавий запит від 07.04.2023 (PDF) на нагородження Z-волонтерів відомчими нагородами МО РФ, з переліком майна, яке вони зібрали для 58-ї армії Росії, що воює на Запорізькому напрямку України.

Фото: https://archive.is/1yyia

Ось перелік доносів Лугового, які зроблені у вигляді депутатських запитів:

Донос на організацію “Общественная комисия по сохранению наследия академика Сахарова” від 12.12.2022 (PDF)

Донос на організацію “Приволжский миграционный центр” від 08.12.2022 (PDF)

Донос на організацію “Польское общество “Полярос” (PDF) від 09.11.2022

Донос на громадянку РФ Віру Полозкову після її інтерв’ю у Дудя (PDF) від 19.12.2022

Донос на громадянина РФ Валерія Меладзе (PDF) від 09.01.2023

Донос на громадянина Великої Британії Кристофера Нейджела Доннеллі (англ. – Christopher Nigel Donnelly) (PDF) від 07.11.2022

Донос на блогерів, що брали участь в рекламі бренду одягу Stoneedge (PDF) від 06.04.2023

Донос на мережу магазинів “Ашан” щодо схеми ухиляння від податків в РФ (PDF) від 01.03.2023.

Донос на організацію “Команда против пыток” (PDF) від 10.01.2023

Полоній-210

А тепер повернемось до історії з отруєнням Олександра Литвиненка. Схоже, що спецоперація з полонієм-210 не минула без наслідків і для здоров’я самого Андрія Лугового. Вважається, що малі дози полонію-210 можуть викликати злоякісні пухлини в організмі людини. Згідно довідки від 5 квітня 2023 року, яка надійшла на пошту Лугового, в Москві збирався консиліум лікарів, які поставили йому діагноз: “C61 – Злоякісне новоутворення передміхурової залози” (рак передміхурової залози з T2aN0M0 II стадії). Лікарі пропонували хірургічне втручання, але за інформацією з довідки, хворий письмово відмовився від операції та променевої терапії.

Детальніше – у публікації “Злам Андрія Лугового, депутата Держдуми РФ і першого заступника голови комітету з безпеки”.

Нагадаємо, Андрій Луговий народився у Баку 19.09.1966 у родині військовослужбовців. У 1987 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище імені Верховної Ради РРФСР, був розподілений у Кремлівський полк. Полк підпорядковувався 9-му управлінню КДБ (державна охорона). У 1990 році закінчив Вищі курси воєнної контррозвідки КДБ СРСР. У 1991-1996 роках проходив службу в Головному управлінні охорони РФ, Службі безпеки президента РФ, Федеральній службі охорони. Охороняв вищих державних осіб РФ. Також відомо, що у 2004 році російський суд засудив Лугового до 14 місяців позбавлення волі за організацію втечі Ніколая Глушкова (один зі співробітників Бориса Березовського). Після виходу з місць ув’язнення Луговий став бізнесменом. Очолював групу охоронних підприємств “Дев’ятий вал”, які здійснювали охорону членів сім’ї Бориса Березовського. В 2006 році Луговий виконав завдання з отруєння у Лондоні Олександра Литвиненка полонієм-210. За вердиктом, винесеним ЄСПЛ у Страсбурзі, він визнаний безпосереднім виконавцем вбивства Литвиненка. У січні 2016 року британські слідчі заявили, що вбивство Литвиненка вірогідно було схвалене президентом РФ Володимиром Путіним та тодішнім директором ФСБ Миколою Патрушевим.

У 2017 році США внесли Лугового в санкційний “список Магнітського”. За даними офіційного сайту НАЗК України, наразі Луговий крім санкцій США також перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії та України.

За даними офіційного сайту Державної Думи РФ, Луговий наразі займає такі посади: