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У Чернігівській області внаслідок авіаудару загинула жінка

Ворог серед ночі вдарив по житлових будинках. 

Унаслідок російського авіаудару по селу Іванівка Новгород-Сіверського району загинула жінка 1941 року народження. Ворог випустив бомбу близько 23:20. Один житловий будинок загорівся, ще один було пошкоджено. Дані про інших потерпілих уточнюються, повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус. 

"17 вибухів протягом доби біля та в населених пунктах Новгород-Сіверського та Корюківського районів", – додав він. 

Фото: ОК Північ

Фото: ОК Північ

Останнім часом Росія збільшила кількість застосування керованих авіабомб по прикордонню Чернігівської області. Не припиняє вона бити й іншим озброєнням. За 2 травня у Чернігівській за добу росіяни влаштували 17 обстрілів вздовж всього кордону – в Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Ворог вів обстріл із САУ, ракетних систем залпового вогню, мінометів, скидав із літаків керовані авібомби. Вночі під час повітряної тривоги були три вибухи, ймовірно, від керованих авібомб, неподалік кордону у Семенівській громаді (Новгород-Сіверський район). 

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